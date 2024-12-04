В Миграционном кодексе появится понятие "высококвалифицированный мигрант"

17:30

В Миграционном кодексе Азербайджане появится понятие "высококвалифицированный мигрант".

Как сообщает Report, парламентский комитет по правовой политике и государственному строительству обсудил на сегодняшнем заседании соответствующие изменения в кодексе.

Согласно изменениям, "высококвалифицированным мигрантом" является иностранец или лицо без гражданства, чье заявление было одобрено в рамках программы, направленной на расширение возможностей привлечения высококвалифицированных специалистов к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане.