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В Миграционном кодексе появится понятие "высококвалифицированный мигрант"

В Миграционном кодексе появится понятие "высококвалифицированный мигрант" 17:30
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 17:50
В Миграционном кодексе появится понятие высококвалифицированный мигрант

В Миграционном кодексе Азербайджане появится понятие "высококвалифицированный мигрант".

Как сообщает Report, парламентский комитет по правовой политике и государственному строительству обсудил на сегодняшнем заседании соответствующие изменения в кодексе.

Согласно изменениям, "высококвалифицированным мигрантом" является иностранец или лицо без гражданства, чье заявление было одобрено в рамках программы, направленной на расширение возможностей привлечения высококвалифицированных специалистов к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Miqrasiya Məcəlləsinə "yüksəkixtisaslı miqrant" anlayışı əlavə edilir

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