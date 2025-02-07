В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии

В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова.

В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в заседании приняли участие руководство ведомства и руководители структурных подразделений.

В частности были обсуждены итоги работы за 2024 год, приоритетные направления на текущий год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также внешнеполитический курс, определенный президентом Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по экономической, климатической и гуманитарной дипломатии, международным гуманитарным усилиям, дипломатической деятельности в постконфликтный период, защите прав и свобод граждан Азербайджана за рубежом.

Рассмотрены вопросы организации работы ведомства, даны соответствующие поручения.