В Межведомственном центре прошла встреча со спецпредставителем президента в Шуше

Подчеркнута необходимость проведения в будущем совместных заседаний

В связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе, состоялась встреча со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Как сообщает Report, в ходе встречи была дана подробная информация о деятельности Межведомственного центра, выполняющего функции межведомственной координации, состоялся обмен мнениями о совместной работе с Межведомственным центром в соответствии с задачами и направлениями деятельности специального представительства.

Также на встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия института специального представителя президента, созданного по инициативе и соответствующим распоряжением главы государства, с Межведомственным центром и действующими при нем рабочими группами в направлении систематического, последовательного и скоординированного осуществления восстановительных работ на освобожденных территориях. Подчеркнута необходимость проведения в будущем совместных заседаний соответствующих рабочих групп Межведомственного центра с участием специальных представителей президента.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.