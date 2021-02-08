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В Межведомственном центре прошла встреча со спецпредставителем президента в Шуше

В Межведомственном центре прошла встреча со спецпредставителем президента в Шуше Подчеркнута необходимость проведения в будущем совместных заседаний
Внутренняя политика
8 февраля 2021 г. 11:50
В Межведомственном центре прошла встреча со спецпредставителем президента в Шуше
Айдын Керимов
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В связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе, состоялась встреча со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Как сообщает Report, в ходе встречи была дана подробная информация о деятельности Межведомственного центра, выполняющего функции межведомственной координации, состоялся обмен мнениями о совместной работе с Межведомственным центром в соответствии с задачами и направлениями деятельности специального представительства.

Также на встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия института специального представителя президента, созданного по инициативе и соответствующим распоряжением главы государства, с Межведомственным центром и действующими при нем рабочими группами в направлении систематического, последовательного и скоординированного осуществления восстановительных работ на освобожденных территориях. Подчеркнута необходимость проведения в будущем совместных заседаний соответствующих рабочих групп Межведомственного центра с участием специальных представителей президента.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке İdarələrarası Mərkəzdə Prezidentin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi ilə görüş keçirilib

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