В Международный день защиты детей ​первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в детских учреждениях

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 1 Июня - в Международный день защиты детей первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева ознакомилась с новыми корпусами, введенными в строй в детских воспитательных учреждениях номер 110 и 172 в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Report, вначале первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с новым корпусом детского сада-яслей номер 110. Открытие нового корпуса является очередным подарком Фонда Гейдара Алиева малышам в Международный день защиты детей.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что сад номер 110 функционирует с 1965 года. Обучением и воспитанием здесь охвачены 220 детей в 12 группах. В 2011 году это детское учреждение было капитально отремонтировано в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития города Баку и его поселков в 2011-2013 годах". В марте 2012 года в открытии детского сада принял участие президент Ильхам Алиев.

На основании программы Фонда Гейдара Алиева "Развитие дошкольных учебных заведений" в августе 2014 года здесь началось строительство дополнительного двухэтажного корпуса. В настоящее время в новом корпусе воспитываются 80 детей в 4 группах. Обучением и воспитанием малышей здесь занимается профессиональный педагогический коллектив. Детский сад обустроен по вкусу его маленьких обитателей. Здесь созданы все условия для комфорта детей, их отдыха и приобщения к начальным знаниям, а также для выявления способностей и талантов малышей.

Мехрибан Алиева, навестившая малышей в Международный день защиты детей, побеседовала с ними. Дети же, как всегда, собравшись вокруг первой леди Мехрибан Алиевой, старались продемонстрировать свои умения.

Президент Фонда Гейдара Алиева пожелала малышам и коллективу детского сада успехов.

Затем Мехрибан Алиева побывала в детском саду номер 172. Первая леди Азербайджана была проинформирована о том, что это детское воспитательное учреждение, функционирующее с 1971 года, капитально отремонтировано в рамках "Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков в 2011-2013 годах". А в соответствии с программой Фонда Гейдара Алиева "Развитие дошкольных учебных заведений" в августе 2014 года началось строительство для детского сада дополнительного двухэтажного 80-местного корпуса общей площадью 1152 квадратных метра на 4 группы. Строительство уже завершилось. Сейчас в детском саду в 12 группах воспитываются 230 детей.