В международные организации направлены доклады о нарушении Арменией прав человека

В международные организации направлены доклады о нарушении Арменией прав человека

В международные организации направлены доклады о нарушении Арменией прав человека.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева заявила на 9-й Бакинской международной книжной выставке.

По ее словам, они представили на выставке около 240 изданий, содержащие, в частности, данные из докладов о нарушениях прав человека, разжигании вражды и преступлениях на почве ненависти, совершенных Арменией в период тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, о жертвах и разрушениях в результате ракетных обстрелов мирных азербайджанских городов в период Второй Карабахской войны, а также результаты миссий по установлению фактов, осуществленных на разрушенных азербайджанских кладбищах и обнаруженных местах массовых захоронений.

С.Алиева отметила, что печатные издания уже направлены в национальные институты прав человека многих зарубежных государств, национальные библиотеки, международные правозащитные организации, библиотеки высших учебных заведений и ряда государственных учреждений, офисы действующих в нашей стране международных организаций.