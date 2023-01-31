В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении

Начались слушания по иску Азербайджана против Армении в Международном суде ООН.

В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении.

Как передает Report, это второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев.

Слушания проходят во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Донохью.

Напомним, в октябре 2021 года в Международном суде ООН также состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И 7 декабря того же года Международный суд ООН обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев. Суд поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев.