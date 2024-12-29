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В Международном аэропорту Гянджи создан уголок памяти жертв крушения рейса Баку-Грозный

В Международном аэропорту Гянджи создан уголок памяти жертв крушения рейса Баку-Грозный В Международном аэропорту Гянджи создан уголок памяти жертв крушения рейса Баку-Грозный.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 03:12
В Международном аэропорту Гянджи создан уголок памяти жертв крушения рейса Баку-Грозный

В Международном аэропорту Гянджи создан уголок памяти жертв крушения рейса Баку-Грозный.

Как передает западное бюро Report, на территории терминала установлен транспарант с номером рейса, его маршрутом и датой, когда произошла авиакатастрофа.

Сотрудники аэропорта почтили минутой молчания память пилотов и бортпроводницы, а также пассажиров, погибших при крушении самолета.

Мемориальный уголок обставлен свежими цветами и венками.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, из которых 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. При крушении борта погибли 38 человек, выжили - 29.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана Государственная комиссия во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому 26 декабря в Азербайджане был объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsi anılıb

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