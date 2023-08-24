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В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова

В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова В Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня заработала услуга экстренного электронного вызова (ƏN TEZ).
Внутренняя политика
24 августа 2023 г. 16:49
В Международном аэропорту Гейдар Алиев заработала услуга экстренного электронного вызова

В Международном аэропорту Гейдар Алиев сегодня заработала услуга экстренного электронного вызова (ƏN TEZ).

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что услуга ƏN TEZ дает возможность гражданам максимально быстро воспользоваться необходимыми услугами, обратившись посредством видеозвонка в органы юстиции и судебные органы, не покидая здания аэропорта.

"Посредством ƏN TEZ граждане смогут воспользоваться услугами нотариуса, государственной регистрации актов гражданского состояния, обращения в суд по семейным вопросам, а также исполнения некоторых судебных решений в качестве истца. Поскольку система оказания услуги ƏN TEZ, работающая на основе смарт-концепции, имеет возможность биометрической идентификации, заявителю не потребуется регистрироваться на каком-либо портале или иметь электронную подпись", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Фото"ƏN TEZ" xidməti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda fəaliyyətə başlayıb

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