В мерии Баку прошло совещание, посвященное степени готовности к осенне-зимнему сезону

В Исполнительной власти города Баку прошло широкое совещание, посвященное степени готовности к осенне-зимнему сезону.

Как передаёт Report, на мероприятии, где участвовали главы районов города и руководители соответствующих структур, была утверждена специальная Программа, определяющая конкретные действия каждой организации в случае особых случаев в осенне-зимний период.

Выступивший на совещании глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подчеркнул, что в результате политики, проводимой главой государства, Баку стремительно развивается и уже превратился в один из самых красивых городов мира. Отметив развитие городской инфраструктуры, Эльдар Азизов подчеркнул важность организации подготовительных работ к осенне-зимнему сезону в соответствии с темпами развития города.

Было отмечено, что городские структуры должны четко понимать перечень своих обязанностей и оперативно решать проблемы, которые могут возникнуть. Спецтехника должна быть в рабочем и готовом состоянии, а также должны иметься достаточные запасы песка, соли и другого необходимого инвентаря.

Кроме того, с учетом того, что в результате сильного снега, ливня, ветра, землетрясения и других природных катаклизмов могут возникнуть проблемы с мобильной связью, каждый руководитель обязан находиться на своем рабочем месте и предпринимать конкретные меры для решения возникших проблем.

На совещании было определено четкое распределение обязанностей между городскими и районными структурами, даны поручения о создании специальных штабов в районах столицы по подготовке к зимнему периоду. С учетом сильных дождей и наводнений в крупных городах развитых стран мира и сложный ландшафт города Баку соответствующим структурам были определены задачи по решению возможных проблем.