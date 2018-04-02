В Меджлисе партии Мусават примут решение относительно съезда

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящем в следующем месяце заседании Меджлиса партии Мусават примут решение относительно очередного съезда.

Как сообщил Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Мусават Гюльага Асланлы, заседание Меджлиса партии предусмотрено на конец мая.

По его словам, здесь планируется принятие решения о создании Оргкомитета по подготовке к съезду: "Оргкомитет также займется проведением собраний в районных организациях партии, будут избраны делегаты на съезд. Хотя на предыдущем съезде предусматривались изменения в Устав, из-за нехватки времени процесс не состоялся. На очередном съезде и эти вопросы будут в центре внимания".

Напомним, что последний съезд партии Мусават прошел в 2014 году и председателем партии был избран Ариф Гаджилы.