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В МЧС прошло совещание по вопросам безопасности в связи с подготовкой к COP29

В МЧС прошло совещание по вопросам безопасности в связи с подготовкой к COP29 В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.
Внутренняя политика
4 июля 2024 г. 17:39
В МЧС прошло совещание по вопросам безопасности в связи с подготовкой к COP29

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщили Report в министерстве, в совещании приняли участие заместители министра, руководители структурных подразделений и учреждений МЧС.

Выступивший на мероприятии министр отметил необходимость решения на высоком уровне вопросов безопасности объектов проведения COP29, а также мест размещения гостей, которые прибудут в нашу страну. В связи с этим министр отметил деятельность штаба, созданного в МЧС, и рассказал о предстоящих задачах.

На совещании были заслушаны доклады членов штаба о проделанной работе по решению вопросов безопасности в связи с подготовкой к COP29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFövqəladə Hallar Nazirliyində COP29-la bağlı qərargah yaradılıb

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