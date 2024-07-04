В МЧС прошло совещание по вопросам безопасности в связи с подготовкой к COP29

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось совещание с целью обсуждения вопросов безопасности в рамках подготовки к COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщили Report в министерстве, в совещании приняли участие заместители министра, руководители структурных подразделений и учреждений МЧС.

Выступивший на мероприятии министр отметил необходимость решения на высоком уровне вопросов безопасности объектов проведения COP29, а также мест размещения гостей, которые прибудут в нашу страну. В связи с этим министр отметил деятельность штаба, созданного в МЧС, и рассказал о предстоящих задачах.

На совещании были заслушаны доклады членов штаба о проделанной работе по решению вопросов безопасности в связи с подготовкой к COP29.