О нас

В МЧС прошло мероприятие, посвященное "Году Гейдара Алиева"

В МЧС прошло мероприятие, посвященное "Году Гейдара Алиева" В авиационном отряде МЧС состоялось мероприятие, посвященное “Году Гейдара Алиева”.
Внутренняя политика
17 января 2023 г. 16:43
В МЧС прошло мероприятие, посвященное Году Гейдара Алиева

В авиационном отряде Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное “Году Гейдара Алиева”.

Как сообщили Report в министерстве, личный состав авиационного отряда почтил память великого лидера, возложив цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Затем было рассказано о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, внесшего большой вклад в государственное строительство Азербайджана, о его уникальных заслугах в восстановлении и сохранении азербайджанской государственности.

Было отмечено, что благодаря богатому опыту государственного строительства, решительной настойчивости гениального руководителя сегодня Азербайджан в международном масштабе поднялся до уровня развитых государств. Сообщалось, что великий лидер определил путь прогресса и развития Азербайджана, добился социально-экономического развития, провел грандиозную работу по строительству современной армии, в том числе по подготовке национальных офицерских кадров.

Отмечено, что политический курс общенационального лидера успешно продолжается его достойным преемником, президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности великого лидера.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-də “Heydər Əliyev İli”nə həsr olunan tədbir keçirilib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Число автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
ФотоЧисло автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
10 января 2023 г. 22:30
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi