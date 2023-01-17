В МЧС прошло мероприятие, посвященное "Году Гейдара Алиева"

В авиационном отряде МЧС состоялось мероприятие, посвященное “Году Гейдара Алиева”.

В авиационном отряде Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана (МЧС) состоялось мероприятие, посвященное “Году Гейдара Алиева”.

Как сообщили Report в министерстве, личный состав авиационного отряда почтил память великого лидера, возложив цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Затем было рассказано о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, внесшего большой вклад в государственное строительство Азербайджана, о его уникальных заслугах в восстановлении и сохранении азербайджанской государственности.

Было отмечено, что благодаря богатому опыту государственного строительства, решительной настойчивости гениального руководителя сегодня Азербайджан в международном масштабе поднялся до уровня развитых государств. Сообщалось, что великий лидер определил путь прогресса и развития Азербайджана, добился социально-экономического развития, провел грандиозную работу по строительству современной армии, в том числе по подготовке национальных офицерских кадров.

Отмечено, что политический курс общенационального лидера успешно продолжается его достойным преемником, президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности великого лидера.