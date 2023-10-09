В МЧС прошло мероприятие на тему "Мы изучаем наследие Гейдара Алиева"

В спасательной службе особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие на тему “Мы изучаем наследие Гейдара Алиева”.

В спасательной службе особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось мероприятие на тему “Мы изучаем наследие Гейдара Алиева”.

Как сообщает Report, мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие начальник управления спасательной службы особого риска МЧС полковник Мустафа Раджабов, личный состав службы, начальник отдела Главного управления по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования Фарид Гюльмамедов и другие должностные лица.

Участники мероприятия рассказали о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева на пути к независимости и развитию нашей республики. Было отмечено, что именно благодаря мудрости, политическому предвидению и решимости великого лидера наша страна в 90-е годы 20 века встала на путь быстрого развития, была спасена от угрозы раскола, гражданской войны.

В выступлениях отмечалось, что под мудрым руководством господина Ильхама Алиева, достойного последователя общенационального лидера, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

В завершение мероприятия был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.