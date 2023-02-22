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В МЧС прошла серия мероприятий, посвященных Году Гейдара Алиева

В МЧС прошла серия мероприятий, посвященных Году Гейдара Алиева В учреждениях и региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла серия мероприятий, посвященных “Году Гейдара Алиева”.
Внутренняя политика
22 февраля 2023 г. 12:22
В МЧС прошла серия мероприятий, посвященных Году Гейдара Алиева

В учреждениях и региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошла серия мероприятий, посвященных “Году Гейдара Алиева”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Для военнослужащих войск гражданской обороны МЧС состоялось мероприятие, посвященное теме “Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основатель независимого Азербайджанского государства”, а в Южном региональном центре МЧС - “Пропаганда наследия Гейдара Алиева”.

В то же время в авиационном отряде МЧС была организована “Выставка художественных книг и фотостендов в связи со 100-летним юбилеем Гейдара Алиева”.

Кроме того, в Академии МЧС среди учреждений, входящих в структуру министерства, состоялась теоретическая часть тренинга по “Пожарно-спасательному спорту”, а сотрудники Управления капитального строительства и Северного регионального центра провели акцию по посадке деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-də “Heydər Əliyev İli”nə həsr olunan silsilə tədbirlər keçirilib

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