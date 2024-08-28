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В МЧС обсудили планы по обеспечению пожарной безопасности в преддверии COP29

В МЧС обсудили планы по обеспечению пожарной безопасности в преддверии COP29 Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела очередное совещание.
Внутренняя политика
28 августа 2024 г. 12:25
В МЧС обсудили планы по обеспечению пожарной безопасности в преддверии COP29

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела очередное совещание.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, на совещании обсуждались вопросы усиления взаимодействия с целью надежного обеспечения пожарной безопасности в преддверии COP29.

В ведомстве также подчеркнули, что совещание было организовано с целью надежного обеспечения пожарной безопасности важных и потенциально опасных объектов, а также жилого сектора на служебной территории Государственного управления пожарной охраны Сумгайыта.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС, представители Исполнительной власти города Сумгайыта, руководители жилищно-коммунального участка, председатели муниципалитетов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MES explores plans to ensure fire safety ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке FHN-də COP29 ərəfəsində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə planlar müzakirə edilib

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