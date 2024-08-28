В МЧС обсудили планы по обеспечению пожарной безопасности в преддверии COP29

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела очередное совещание.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Согласно информации, на совещании обсуждались вопросы усиления взаимодействия с целью надежного обеспечения пожарной безопасности в преддверии COP29.
В ведомстве также подчеркнули, что совещание было организовано с целью надежного обеспечения пожарной безопасности важных и потенциально опасных объектов, а также жилого сектора на служебной территории Государственного управления пожарной охраны Сумгайыта.
В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС, представители Исполнительной власти города Сумгайыта, руководители жилищно-коммунального участка, председатели муниципалитетов.