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В МЧС наградили турецких и азербайджанских специалистов за помощь пострадавшим в Отечественной войне

В МЧС наградили турецких и азербайджанских специалистов за помощь пострадавшим в Отечественной войне В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана наградили турецких и азербайджанских специалистов, оказавших психологическую помощь участникам Отечественной войны и пострадавшим от армянского террора гражданам.
Внутренняя политика
5 октября 2023 г. 13:44
В МЧС наградили турецких и азербайджанских специалистов за помощь пострадавшим в Отечественной войне

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана наградили турецких и азербайджанских специалистов, оказавших психологическую помощь участникам Отечественной войны и пострадавшим от армянского террора гражданам.

Как сообщили Report в МЧС, специалистам, оказавшим психологическую помощь участникам Второй Карабахской войны, членам семей шехидов, а также гражданам, пострадавшим от армянского террора, вручили медали и почетные грамоты.

Присутствовавший на церемонии глава МЧС Кямаледдин Гейдаров поблагодарил турецких и азербайджанских психологов за оказанную помощь, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что специалисты из Турции и Азербайджана по инициативе МЧС с января 2021 года на бесплатной основе оказывают психологическую помощь нуждающимся участникам Второй Карабахской войны, членам семей шехидов, а также гражданам, пострадавшим от армянского террора.

По сей день помощь оказана около 4 тыс. гражданам в различных регионах республики, в том числе 430 детям и подросткам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində zərər çəkənlərə psixoloji yardım göstərən türkiyəli mütəxəssislər mükafatlandırılıb

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