В МЧС Азербайджана обсудили подготовку плана гражданской обороны

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось первое заседание комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.
Как сообщили Report в министерстве, заседание прошло под председательством заместителя председателя комиссии, министра по чрезвычайным ситуациям генерала-полковника Кямаледдина Гейдарова.
На заседании были обсуждены предстоящие задачи комиссии по подготовке плана гражданской обороны.
В ходе заседания также прозвучали предложения членов комиссии по подготовке плана, произведен широкий обмен мнениями по теме, определены конкретные направления предстоящих мероприятий.