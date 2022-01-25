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В МЧС Азербайджана обсудили подготовку плана гражданской обороны

В МЧС Азербайджана обсудили подготовку плана гражданской обороны В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось первое заседание комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.
Внутренняя политика
25 января 2022 г. 13:47
В МЧС Азербайджана обсудили подготовку плана гражданской обороны

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось первое заседание комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, заседание прошло под председательством заместителя председателя комиссии, министра по чрезвычайным ситуациям генерала-полковника Кямаледдина Гейдарова.

На заседании были обсуждены предстоящие задачи комиссии по подготовке плана гражданской обороны.

В ходе заседания также прозвучали предложения членов комиссии по подготовке плана, произведен широкий обмен мнениями по теме, определены конкретные направления предстоящих мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda mülki müdafiə planının hazırlanması ilə bağlı iclas keçirilib

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