В Масазыре модернизируют насосную станцию для повышения устойчивости к паводкам

На канализационной насосной станции №12/26 в Абшеронском районе будут восстановлены насосные агрегаты для повышения устойчивости системы к паводкам.

Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Насосная станция расположена в поселке Масазыр в районе озера Готур. В частности, планируется восстановление насосных агрегатов, перенос панели управления на более высокий уровень, а также реализация других необходимых мер.