В мае почти 30 тыс. иностранцев подали заявки на регистрацию в Азербайджане

Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) зарегистрировала в мае этого года 47 755 обращений от граждан.
Как сообщает Report, 28 322 обращения касались регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.
Согласно данным ГМС, 6 297 человек подали заявки на получение или продление разрешения на проживание в стране.
Также было зафиксировано 11 026 обращений по вопросам определения принадлежности к гражданству Азербайджана и 1 175 заявлений о выдаче или продлении разрешения на трудовую деятельность в стране.