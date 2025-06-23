О нас

В мае почти 30 тыс. иностранцев подали заявки на регистрацию в Азербайджане

В мае почти 30 тыс. иностранцев подали заявки на регистрацию в Азербайджане Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) зарегистрировала в мае этого года 47 755 обращений от граждан.
Внутренняя политика
23 июня 2025 г. 16:46
В мае почти 30 тыс. иностранцев подали заявки на регистрацию в Азербайджане

Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) зарегистрировала в мае этого года 47 755 обращений от граждан.

Как сообщает Report, 28 322 обращения касались регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.

Согласно данным ГМС, 6 297 человек подали заявки на получение или продление разрешения на проживание в стране.

Также было зафиксировано 11 026 обращений по вопросам определения принадлежности к гражданству Азербайджана и 1 175 заявлений о выдаче или продлении разрешения на трудовую деятельность в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nearly 30,000 foreigners applied for registration in Azerbaijan in May
Версия на азербайджанском языке Ötən ay 30 minə yaxın əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi