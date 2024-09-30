В Люксембурге обсудили поддержку НАТО гуманитарному разминированию в Азербайджане

Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем председателя правления Агентства по разминированию Азербайджана Самиром Поладовым, в рамках визита в Люксембург обсудила поддержку НАТО в области гуманитарного разминирования.

Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем председателя правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Самиром Поладовым, в рамках визита в Люксембург обсудила поддержку НАТО в области гуманитарного разминирования в Азербайджане.

Как сообщает Report, делегация провела встречи с директором отдела поддержки операций Агентства поддержки и снабжения НАТО Орханом Муратлы и другими официальными лицами.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, поддержке НАТО, а также о применении новых технологий и передового опыта в этой области. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в области гуманитарного разминирования.