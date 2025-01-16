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В Лянкяранском центре "ASAN xidmət" за 2024 год рассмотрено около 300 тыс. обращений

В Лянкяранском центре "ASAN xidmət" за 2024 год рассмотрено около 300 тыс. обращений В Лянкяранском центре "ASAN xidmət" за 2024 год рассмотрено около 300 тыс. обращений.
Внутренняя политика
16 января 2025 г. 09:44
В Лянкяранском центре ASAN xidmət за 2024 год рассмотрено около 300 тыс. обращений

В Лянкяранском центре "ASAN xidmət" за 2024 год рассмотрено около 300 тыс. обращений.

Как сообщает южное бюро Report, региональный центр "ASAN xidmət" в Лянкяране обслуживает около 500 тыс. граждан, зарегистрированных в Лянкяранском, а также в Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах, и предоставляет услуги без территориальных ограничений по всей стране.

В центре работают в общей сложности 214 сотрудников и 20-25 волонтеров ежемесячно. С начала деятельности центра около 200 волонтеров получили дипломы.

В настоящее время в центрах "ASAN xidmət" различными государственными органами, а также частными компаниями и предприятиями предоставляется более 400 услуг, ежедневно центры принимают около 40 тыс. граждан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəran “ASAN xidmət” mərkəzində son bir ildə 300 minə yaxın müraciətə baxılıb

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