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В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах

В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 10:12
В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах

На побережье Каспийского моря в городе Лянкяран прошли учения по теме "Обеспечение безопасности людей на водных объектах".

Как сообщает Report, учения организованы Южным региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В учениях приняли участие спасатели Южного регионального центра, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах, N-ской воинской части Службы спасения особого риска, сотрудники Лянкяранского районного центра гигиены и эпидемиологии и Лянкяранской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

При условном утоплении спасатели "спасли" пострадавшего и, оказав ему первую помощь, передали соответствующим органам.

После обучения результаты были проанализированы и даны соответствующие инструкции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı təlim keçirilib

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