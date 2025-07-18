В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах

В Лянкяране прошли учения по обеспечению безопасности людей на водных объектах

На побережье Каспийского моря в городе Лянкяран прошли учения по теме "Обеспечение безопасности людей на водных объектах".

Как сообщает Report, учения организованы Южным региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В учениях приняли участие спасатели Южного регионального центра, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах, N-ской воинской части Службы спасения особого риска, сотрудники Лянкяранского районного центра гигиены и эпидемиологии и Лянкяранской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

При условном утоплении спасатели "спасли" пострадавшего и, оказав ему первую помощь, передали соответствующим органам.

После обучения результаты были проанализированы и даны соответствующие инструкции.