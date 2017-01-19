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    В Лянкяране прошла встреча с членами семей шехидов 20 Января - ФОТО

    Встреча началась с минуты молчания

    Лянкяран. 19 января. REPORT.AZ/ В Лянкяране прошла встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января.

    Как сообщает Report, как и по всей территории страны, по случаю 27-й годовщины трагедии мероприятия проходят и в городе Лянкяран.

    В ИВ Лянкярана состоялась встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января. Встреча началась с минуты молчания в память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Выступивший глава ИВ Талех Гарашов заявил, что события 20 Января стали вершиной национально-освободительно движения.

    Присутствующие на мероприятии инвалиды и члены семей шехидов выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и руководству района за оказанные внимание и заботу.

    Семьям павших была оказана необходимая помощь для проведения очередной годовщины шехидов. 

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