В Лянкяране прошла встреча с членами семей шехидов 20 Января - ФОТО

Лянкяран. 19 января. REPORT.AZ/ В Лянкяране прошла встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, как и по всей территории страны, по случаю 27-й годовщины трагедии мероприятия проходят и в городе Лянкяран.

В ИВ Лянкярана состоялась встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января. Встреча началась с минуты молчания в память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший глава ИВ Талех Гарашов заявил, что события 20 Января стали вершиной национально-освободительно движения.

Присутствующие на мероприятии инвалиды и члены семей шехидов выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и руководству района за оказанные внимание и заботу.

Семьям павших была оказана необходимая помощь для проведения очередной годовщины шехидов.