В Лянкяране прошла встреча с членами семей шехидов 20 Января - ФОТО

Лянкяран. 19 января. REPORT.AZ/ В Лянкяране прошла встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января.
Как сообщает Report, как и по всей территории страны, по случаю 27-й годовщины трагедии мероприятия проходят и в городе Лянкяран.
В ИВ Лянкярана состоялась встреча с инвалидами и членами семей шехидов 20 Января. Встреча началась с минуты молчания в память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Выступивший глава ИВ Талех Гарашов заявил, что события 20 Января стали вершиной национально-освободительно движения.
Присутствующие на мероприятии инвалиды и члены семей шехидов выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и руководству района за оказанные внимание и заботу.
Семьям павших была оказана необходимая помощь для проведения очередной годовщины шехидов.
Valeh DadaşovАвтор новости
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