В Лянкяране прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

23 июня в административном здании прокуратуры Лянкяранского района состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщили Report в прокуратуре, в конференции приняли участие прокуроры Лянкяранского, Масаллинского, Астаринского, Лерикского, Ярдымлинского районов, военный прокурор Лянкярана, глава Исполнительной власти Лянкяранского района, сотрудники прокуратуры, руководители правоохранительных органов и представители общественности.
Участники конференции вначале посетили памятник общенациональному лидеру и мемориальный комплекс шехидов, возложили цветы к памятнику, выразили дань уважения памяти великого лидера.
Затем был продемонстрирован посвященный общенациональному лидеру документальный фильм под названием "Великая личность... в 3 штрихах".