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В Лянкяране прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Лянкяране прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева 23 июня в административном здании прокуратуры Лянкяранского района состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 18:55
В Лянкяране прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

23 июня в административном здании прокуратуры Лянкяранского района состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в прокуратуре, в конференции приняли участие прокуроры Лянкяранского, Масаллинского, Астаринского, Лерикского, Ярдымлинского районов, военный прокурор Лянкярана, глава Исполнительной власти Лянкяранского района, сотрудники прокуратуры, руководители правоохранительных органов и представители общественности.

Участники конференции вначале посетили памятник общенациональному лидеру и мемориальный комплекс шехидов, возложили цветы к памятнику, выразили дань уважения памяти великого лидера.

Затем был продемонстрирован посвященный общенациональному лидеру документальный фильм под названием "Великая личность... в 3 штрихах".

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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