В Лянкяране назначен новый начальник полиции

Лянкяран. 24 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник полиции в Лянкяранское городское районное отделение полиции (ГРОП).

Как сообщает южное бюро Report, начальник Гёйчайского районного отделения полиции Ислам Гумбатов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Лянкяранского ГРОП.

Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова, начальник Лянкяранского ГРОП, полковник полиции Мохуббат Гусейнов отправлен на пенсию.