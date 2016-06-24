 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране назначен новый начальник полиции

    Мохуббат Гусейнов отправлен на пенсию

    Лянкяран. 24 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник полиции в Лянкяранское городское районное отделение полиции (ГРОП).

    Как сообщает южное бюро Report, начальник Гёйчайского районного отделения полиции Ислам Гумбатов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Лянкяранского ГРОП. 

    Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова, начальник Лянкяранского ГРОП, полковник полиции Мохуббат Гусейнов отправлен на пенсию. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi