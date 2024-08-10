В Лянкяране кандидат в депутаты нарушил правила предвыборной агитации

В Окружной избирательной комиссии (ОИК) объявили предупреждение кандидату на пост депутата от Лянкяранского городского избирательного округа №77 Алиеву Мамеду Агалар оглу в связи с допущенными нарушениями правил проведения предвыборной агитационной кампан

В Окружной избирательной комиссии (ОИК) объявили предупреждение кандидату на пост депутата от Лянкяранского городского избирательного округа №77 Алиеву Мамеду Агалар оглу в связи с допущенными нарушениями правил проведения предвыборной агитационной кампании.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОИК.

Согласно информации, кандидат Мамед Алиев грубо нарушил определенные законодательством правила предвыборной агитации, что вызвало законное недовольство других кандидатов и избирателей.

"Кандидат Мамед Алиев получил предупреждение от ОИК за нарушение правил предвыборной агитации. При этом до его сведения было доведено, что повторение подобных случаев в период предвыборной кампании является основанием для принятия более серьезных мер, предусмотренных законодательством", - уточнили в Комиссии.