В Локбатане прошли похороны шехида Первой Карабахской войны Тарлана Рустамова

На Аллее шехидов поселка Локбатан состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Тарлана Камал оглу Рустамова, считавшегося пропавшим без вести.
Как сообщает Report, в похоронах приняли участие родственники шехида, официальные лица, представители общественности.
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Камал оглу Рустамовым, считавшимся пропавшим без вести.
Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме родственников шехида приняли участие члены семьи и представители общественности.
Останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Локбатан.
Тарлан Рустамов родился 20 марта 1974 года в селе Шивля Лерикского района. Он пропал без вести 20 сентября 1992 года в селе Сырхавенд Агдамского района, где и были обнаружены останки шехида.