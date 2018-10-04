В "Лифтремонте" начались проверки - в комиссию вошли представители прокуратуры и ИВ Баку

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Начались проверки в производственном объединении "Лифтремонт", находящемся в ведомстве Исполнительной власти города Баку.

По полученным Report сведениям, в комиссию, состоящую из представителей столичной прокуратуры и ИВ, вошли 30 человек.

Комиссией проводится также проверка финансовой и иной деятельности управления.

Отметим, что по приказу заместителя главы Исполнительной власти города Баку, исполняющего обязанности главы ИВ Эльдара Азизова, генеральный директор производственного объединения Гудрат Шукюров освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что имя Г.Шукюрова проходило в прессе в связи со скандальными событиями.