В Лерик и Гедабей назначены новые прокуроры

15:59

В Лерикский и Гедабекский районы Азербайджана назначены новые прокуроры.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева на должность прокурора Лерикского района назначен прокурор отдела по обеспечению производства вне уголовного преследования Генпрокуратуры Шахин Шукюров.

Принятый в прокуратуру по конкурсу в 2007 году Шахин Шукюров ранее работал следователем и старшим следователем в Агджабединской, Шамкирской и Сураханской районных прокуратурах, а также прокурором управления и отдела в различных управлениях Генпрокуратуры.

Кроме того, другим приказом Генерального прокурора на должность прокурора Гедабекского района назначен Камал Ахмедов.