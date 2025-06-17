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В Лерик и Гедабей назначены новые прокуроры

В Лерик и Гедабей назначены новые прокуроры 15:59
Внутренняя политика
17 июня 2025 г. 16:14
В Лерик и Гедабей назначены новые прокуроры

В Лерикский и Гедабекский районы Азербайджана назначены новые прокуроры.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева на должность прокурора Лерикского района назначен прокурор отдела по обеспечению производства вне уголовного преследования Генпрокуратуры Шахин Шукюров.

Принятый в прокуратуру по конкурсу в 2007 году Шахин Шукюров ранее работал следователем и старшим следователем в Агджабединской, Шамкирской и Сураханской районных прокуратурах, а также прокурором управления и отдела в различных управлениях Генпрокуратуры.

Кроме того, другим приказом Генерального прокурора на должность прокурора Гедабекского района назначен Камал Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Lerik və Gədəbəyə yeni prokurorlar təyin edilib

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