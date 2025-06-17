В Лерик и Гедабей назначены новые прокуроры

В Лерикский и Гедабекский районы Азербайджана назначены новые прокуроры.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева на должность прокурора Лерикского района назначен прокурор отдела по обеспечению производства вне уголовного преследования Генпрокуратуры Шахин Шукюров.
Принятый в прокуратуру по конкурсу в 2007 году Шахин Шукюров ранее работал следователем и старшим следователем в Агджабединской, Шамкирской и Сураханской районных прокуратурах, а также прокурором управления и отдела в различных управлениях Генпрокуратуры.
Кроме того, другим приказом Генерального прокурора на должность прокурора Гедабекского района назначен Камал Ахмедов.