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В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 15:58
В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает южное бюро Report, глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов, представители ИВ, правоохранительных органов, военнослужащие, сотрудники управлений и организаций, члены семей шехидов, ветераны войны и представители общественности посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева, возложили к нему цветы.

Затем в Центре Гейдара Алиева состоялась фотовыставка, посвященная жизни и деятельности великого лидера. Участники мероприятия также посетили Музей Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd olunub

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