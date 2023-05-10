В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Лянкяране отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает южное бюро Report , глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов, представители ИВ, правоохранительных органов, военнослужащие, сотрудники управлений и организаций, члены семей шехидов, ветераны войны и представители общественности посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева, возложили к нему цветы.

Затем в Центре Гейдара Алиева состоялась фотовыставка, посвященная жизни и деятельности великого лидера. Участники мероприятия также посетили Музей Гейдара Алиева.