В Лачыне заложен фундамент Комплекса музеев Оккупации и Победы

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Комплекса музеев Оккупации и Победы в городе Лачын.

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Комплекса музеев Оккупации и Победы в городе Лачын.

В Восточном Зангезуре и Карабахе, освобожденных от тридцатилетней армянской оккупации, наши исконные земли подверглись вандализму, захватчики сровняли с землей историко¬-культурное наследие азербайджанского народа. По поручению президента Ильхама Алиева в освобожденных от оккупации районах и городах создаются комплексы музеев Оккупации и Победы. Один из таких музейных комплексов создается в Лачыне.

Как сообщает Report , министр культуры Адиль Керимли проинформировал главу государства о работе, которая будет проведена в комплексе.

Было сообщено, что создаваемый в Лачынском районе комплекс будет состоять из музеев Оккупации и Победы, мемориального парка, где будут демонстрироваться разрушения. Логотип комплекса символизирует можжевеловые деревья, широко распространенные на территории Лачынского района, обладающего неповторимой красотой и природными богатствами.

Общая площадь территории, на которой будет создан комплекс, составляет 3,5 га, она расположена на горном склоне. Отсюда открывается прекрасная панорама на город Лачын и окрестные горы. Комплекс расположен близко к основной дорожной сети и центру города.

Здание музея представляет собой архитектурное сооружение, отличающееся величественной и эстетической красотой. Так, устремление здания в сторону склона холма выражает стабильность и устойчивость. Символично, что структура здания олицетворяет восхождение к небу, черпая силы из земли. Здание имеет покатую форму и частично уходит под землю, общая внутренняя площадь музея составляет 2400 квадратных метров.

Интерьер музея специально спроектирован так, чтобы обеспечить легкий вход со всех сторон и интеграцию с окружающим парком. В кровельной части постройки, гармонирующей с рельефом местности, будут располагаться две панорамные террасы, на которые можно попасть как изнутри здания с помощью лифта, так и со стороны Мемориального парка.

На первом этаже пятиэтажного здания музея планируется создать просторное фойе, где будут расположены центр по продаже билетов и административные помещения. На втором этаже будет создан Музей Оккупации, на третьем этаже – кафе, на четвертом – Музей Победы. На последнем, пятом этаже будут расположены зал для отдыха и фойе с книжным магазином, обеспечивающее вход в здание с верхней части.

На этажах, где расположены музеи Оккупации и Победы, будут представлены художественные инсталляции, отражающие тематику музеев, а в залах будут организованы выставки различного содержания.

На территории комплекса будет заложен Мемориальный парк, где будут экспонироваться фрагменты многих разрушенных памятников истории и культуры города. Мемориальный парк, где также будут представлены художественные инсталляции, станет музеем под открытым небом.

Глава государства заложил фундамент Лачынского Комплекса музеев Оккупации и Победы.

Отметим, что музейный комплекс станет агитационно-информационным центром, который увековечит боевую решимость и беспримерный героизм азербайджанского народа в борьбе за восстановление исторической справедливости и территориальной целостности своей страны, в том числе величественную Победу, одержанную в ходе 44-дневной Отечественной войны, и донесет до мира правый голос Азербайджана.