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В Лачыне проводятся буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта

В Лачыне проводятся буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта В Лачыне буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта проводятся ускоренными темпами.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 19:22
В Лачыне проводятся буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта

В Лачыне буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта проводятся ускоренными темпами.

Как сообщает Report, по поручению президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует в Лачыне проект по реконструкции внутригородских дорог.

Ширина двухполосных дорог протяжностью 59 км составляет 3-3,5 метра. Проектная ширина земляного полотна составляет 8-15 метров.

В рамках проекта удаляется непригодное дорожное покрытие, при необходимости выкапывается непригодный грунт с последующей засыпкой подходящими материалами, формируются новое дорожное полотно и дорожное основание. На участках с готовым дорожным основанием укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Строительно-реконструкционные работы проводятся в соответствии со "Строительными нормами и правилами" под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında şəhərdaxili yolların bərpası və hava limanının tikintisi ilə əlaqədar qazma-partlayış işləri aparılır

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