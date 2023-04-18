В Лачыне проводятся буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта

В Лачыне буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта проводятся ускоренными темпами.

В Лачыне буровзрывные работы в связи с реконструкцией дорог и строительством аэропорта проводятся ускоренными темпами.

Как сообщает Report, по поручению президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами реализует в Лачыне проект по реконструкции внутригородских дорог.

Ширина двухполосных дорог протяжностью 59 км составляет 3-3,5 метра. Проектная ширина земляного полотна составляет 8-15 метров.

В рамках проекта удаляется непригодное дорожное покрытие, при необходимости выкапывается непригодный грунт с последующей засыпкой подходящими материалами, формируются новое дорожное полотно и дорожное основание. На участках с готовым дорожным основанием укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Строительно-реконструкционные работы проводятся в соответствии со "Строительными нормами и правилами" под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.