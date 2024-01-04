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В Лачыне в ДТП погибли военнослужащие

В Лачыне в ДТП погибли военнослужащие В результате аварии военного автомобиля в горной местности в Лачынском районе погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмайлов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.
Внутренняя политика
4 января 2024 г. 17:41
В Лачыне в ДТП погибли военнослужащие

В результате аварии военного автомобиля в горной местности в Лачынском районе погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмайлов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны выразило соболезнования родным и близким погибших в результате несчастного случая.

По данным карабахского бюро Report, в машине находились 11 человек. 2 из них погибли, 2 госпитализированы в больницу Ханкенди в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших доставили в Центральную больницу Барды.

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Версия на азербайджанском языке Hərbçilər Laçında avtoqəzaya düşüb, həlak olanlar var

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