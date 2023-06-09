О нас

В Лачыне состоялось очередное заседание Координационного штаба

В Лачыне состоялось очередное заседание Координационного штаба В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачын под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, начальника Координационного штаба, созданного для централизованн
Внутренняя политика
9 июня 2023 г. 20:08
В Лачыне состоялось очередное заседание Координационного штаба

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачын под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, главы Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, Самира Нуриева состоялось очередное заседание Координационного штаба.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены вопросы полной реализации задач, поставленных перед штабом президентом Азербайджана, и их решения в соответствии с намеченной стратегической линией.

Члены штаба посетили село Забух Лачынского района, где ознакомились с масштабными работами по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению комфортных условий для проживания людей, которые вернутся в село.

По итогам визита Самир Нуриев передал руководителям соответствующих органов необходимые поручения для своевременного и качественного выполнения поставленных задач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahının Laçın şəhərində növbəti iclası keçirilib

Самое важное

МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi