В Лачыне состоялось очередное заседание Координационного штаба

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачын под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, начальника Координационного штаба, созданного для централизованн

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачын под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, главы Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, Самира Нуриева состоялось очередное заседание Координационного штаба.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены вопросы полной реализации задач, поставленных перед штабом президентом Азербайджана, и их решения в соответствии с намеченной стратегической линией.

Члены штаба посетили село Забух Лачынского района, где ознакомились с масштабными работами по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению комфортных условий для проживания людей, которые вернутся в село.

По итогам визита Самир Нуриев передал руководителям соответствующих органов необходимые поручения для своевременного и качественного выполнения поставленных задач.