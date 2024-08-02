В Лачыне простились с шехидом I Карабахской войны Джамалом Гулиевым

В Лачыне простились с шехидом Джамалом Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Лачыне простились с шехидом Джамалом Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Лачыне.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов, должностные лица Исполнительной власти Лачынского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Гулиев Джамал Мохуббат оглу родился 1 июня 1969 года. В 1992 году он добровольно ушел на войну, сражался в Губадлинском, Лачынском, Джебраильском и Зангиланском районах. В августе 1993 года пропал без вести в Джебраильском районе.