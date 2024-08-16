В Лачыне прошло заседание Рабочей группы по очистке от мин

Рабочая группа по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба провело в Лачынском районе очередное выездное заседание.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, на заседании приняли участие уполномоченные представители Агентства по разминированию (ANAMA) и профильных госструктур.

На заседании руководитель группы Вугар Сулейманов заявил, что в соответствии с планом развития освобожденных от оккупации территорий ANAMA и прочие структуры проводят широкомасштабную гуманитарную деятельность по разминированию.

Он сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях с окончания Отечественной войны по сегодняшний день в целом очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 155 447 га территории.

Члены Рабочей группы предоставили отчеты о деятельности в области разминирования, а также ознакомились с работами, проведенными в селах Джоджуг Марджанлы и Сарыджаллы Джебраильского района.