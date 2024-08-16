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В Лачыне прошло заседание Рабочей группы по очистке от мин

В Лачыне прошло заседание Рабочей группы по очистке от мин
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 17:56
В Лачыне прошло заседание Рабочей группы по очистке от мин

Рабочая группа по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба провело в Лачынском районе очередное выездное заседание.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, на заседании приняли участие уполномоченные представители Агентства по разминированию (ANAMA) и профильных госструктур.

На заседании руководитель группы Вугар Сулейманов заявил, что в соответствии с планом развития освобожденных от оккупации территорий ANAMA и прочие структуры проводят широкомасштабную гуманитарную деятельность по разминированию.

Он сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях с окончания Отечественной войны по сегодняшний день в целом очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 155 447 га территории.

Члены Рабочей группы предоставили отчеты о деятельности в области разминирования, а также ознакомились с работами, проведенными в селах Джоджуг Марджанлы и Сарыджаллы Джебраильского района.

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Версия на английском языке ФотоLachin hosts meeting of Working Group for Clearing Mines and Unexploded Ordnance
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi qrupun iclası keçirilib

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