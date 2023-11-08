В Лачыне прошло шествие с флагами в честь Дня Победы

В Лачыне по случаю Дня Победы прошло шествие с флагами.

В Лачыне по случаю Дня Победы прошло шествие с флагами.

Как сообщает Report, в шествии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, ООО "Бакы абадлыг хидмяти" и правоохранительных органов, а также жители Лачына и военнослужащие.

Стартовавшее на Площади флага шествие завершилось на территории под названием Сейрангях, где пройдет художественная часть мероприятия. В 15:00 состоится праздничный концерт на Лачынском бульваре.