О нас

В Лачыне прошло шествие с флагами в честь Дня Победы

В Лачыне прошло шествие с флагами в честь Дня Победы В Лачыне по случаю Дня Победы прошло шествие с флагами.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 12:13
В Лачыне прошло шествие с флагами в честь Дня Победы

В Лачыне по случаю Дня Победы прошло шествие с флагами.

Как сообщает Report, в шествии приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, ООО "Бакы абадлыг хидмяти" и правоохранительных органов, а также жители Лачына и военнослужащие.

Стартовавшее на Площади флага шествие завершилось на территории под названием Сейрангях, где пройдет художественная часть мероприятия. В 15:00 состоится праздничный концерт на Лачынском бульваре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərində Zəfər Günü münasibətilə Bayraq yürüşü keçirilib

Экслюзивные новости

Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi