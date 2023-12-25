В Лачыне прошло мероприятие "Великое возвращение: гений Гейдара Алиева"

В Лачынском районе состоялось очередное мероприятие под названием "Великое возвращение: гений Гейдара Алиева", посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, организованное Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев совм

В Лачынском районе состоялось очередное мероприятие под названием "Великое возвращение: гений Гейдара Алиева", посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, организованное Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно со специальным представительством Президента Азербайджанской Республики, входящим в состав Восточно-Зангезурского экономического района, Службой благоустройства Лачина.

Как сообщили Report в Госкомитете, участники мероприятия сначала осмотрели фотовыставку в фойе кинотеатра "Лачын", отражающую встречи великого лидера с вынужденными переселенцами, а также проделанную работу по улучшению условий их жизни.

Официальная часть началась с почтения памяти минутой молчания великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу наших земель. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов отметил, что сбылись мечты великого лидера Гейдара Алиева, неустанно работавшего для освобождения от оккупации земель Карабаха и Восточного Зангезура, во время своего руководства нашей независимой республикой. Он довел до внимания, что в настоящее время в Лачыне под руководством президента Ильхама Алиева проводятся масштабные восстановительно-строительные работы.

Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде подчеркнул, что проводимый общенациональным лидером курс независимой государственности, в том числе политика в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, является не только важной для нашей страны, но и примером для всего мира.

Заместитель председателя госкомитета Фуад Гусейнов рассказал об успешных результатах мудрой и продуманной политики, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым в сфере работы с нашими соотечественниками, вынужденными покинуть родину. В ходе реализации Государственной программы были приняты целенаправленные и эффективные меры по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, усилению их социальной защиты, увеличению занятости.

Заместитель директора Службы благоустройства Баку Насими Асадов высказал свои мнения о достижениях, подаренных великим лидером нашему народу, предоставил подробную информацию о восстановительно-строительных работах, проводимых в городе Лачыне по поручению президента Ильхама Алиева.

Участникам мероприятия был представлен фильм "Великое возвращение: гений Гейдара Алиева". В фильме отражены встречи великого лидера Гейдара Алиева с вынужденными переселенцами, проделанная работа по улучшению их условий жизни и финансового благополучия.

Затем вынужденные переселенцы Эльбрус Тахмазов, Севиндж Джаббарова и Газанфар Гусейнов, переселенные в освобожденный от оккупации город Лачын Лачынского района, заявили, что уверенность великого лидера в том, что все наши земли, в том числе Шуша и Лачын, будут освобождены, и шушинцы, и лачынцы вернутся в свои дома, в родной край, на свои земли стала реальностью в результате успешной государственной политики президента Ильхама Алиева, с большим удовлетворением отметили, что бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться на родные земли, в свои дома.

Бывшие вынужденные переселенцы отметили, что переживают счастливые дни на родной земле и довольны созданными для них условиями.

В завершение мероприятия был представлен флешмоб, посвященный 100-летию Гейдара Алиева, а также показаны видеоролики о пропагандистской деятельности в рамках реализации Государственной программы.

Затем 30 семьям, вернувшимся в Лачын, были вручены ключи от домов, предоставленных им для постоянного проживания.

В художественной части мероприятия участникам была представлена концертная программа, состоящая из выступлений исполнителей мугама Эхтирама Гусейнова, Сабины Арабли, Камили Набиевой и Сабухи Ибаева.

Отметим, что в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев, заместитель председателя Фуад Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района Масим Мамедов, депутат Милли Меджлиса Маир Аббасзаде, заместитель директора Службы благоустройства Баку Насими Асадов, сотрудники Службы благоустройства Лачына, члены Государственного комитета и Общественного совета при комитете, в том числе жители города Лачын.