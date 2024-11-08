В Лачыне отметили День Победы

В Лачыне отметили 8 ноября – День Победы.
Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном этому празднику, приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе и ОАО "Лачын Абадлыг Хидмети", семьи шехидов, ветераны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и жители района.
Мероприятие началось на площади Флага, где минутой молчания почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.
В мероприятии выступили специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, члены семей шехидов, участники Отечественной войны.
После официальной части состоялось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра до киноцентра Lacinema.
В кинотеатре был показан документальный фильм "Сын", посвященный Национальному герою Азербайджана Натигу Гасымову.