В Лачыне отметили День Победы

В Лачыне отметили 8 ноября – День Победы.

В Лачыне отметили 8 ноября – День Победы.

Как сообщает Report, в мероприятии, посвященном этому празднику, приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе и ОАО "Лачын Абадлыг Хидмети", семьи шехидов, ветераны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

Мероприятие началось на площади Флага, где минутой молчания почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

В мероприятии выступили специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, члены семей шехидов, участники Отечественной войны.

После официальной части состоялось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра до киноцентра Lacinema.

В кинотеатре был показан документальный фильм "Сын", посвященный Национальному герою Азербайджана Натигу Гасымову.