В Лачыне открыт родник памяти шехидов Первой Карабахской войны

В Лачыне открыт родник памяти шехидов Первой Карабахской войны

В селе Чорман Лачынского района состоялось открытие "Родника шехидов", построенного по инициативе местных жителей в память о погибших в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие сотрудники специального представительства президента в Лачынском районе, члены семей шехидов, их близкие и жители села.

В честь ввода родника в эксплуатацию была перерезана символическая лента, а также прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

В завершение для участников был организован поминальный обед.