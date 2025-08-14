В Лачыне открыт родник памяти шехидов Первой Карабахской войны 

В селе Чорман Лачынского района состоялось открытие "Родника шехидов", построенного по инициативе местных жителей в память о погибших в Первой Карабахской войне.
Как сообщает карабахское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие сотрудники специального представительства президента в Лачынском районе, члены семей шехидов, их близкие и жители села.
В честь ввода родника в эксплуатацию была перерезана символическая лента, а также прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.
В завершение для участников был организован поминальный обед.