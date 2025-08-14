В Лачыне открыт родник памяти шехидов Первой Карабахской войны 

О нас

Внутренняя политика
14 августа 2025 г. 12:53
В селе Чорман Лачынского района состоялось открытие "Родника шехидов", построенного по инициативе местных жителей в память о погибших в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие сотрудники специального представительства президента в Лачынском районе, члены семей шехидов, их близкие и жители села.

В честь ввода родника в эксплуатацию была перерезана символическая лента, а также прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

В завершение для участников был организован поминальный обед.

Версия на английском языке ФотоMartyrs’ spring inaugurated in Azerbaijan’s Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında "Şəhid bulağı"nın açılışı olub

