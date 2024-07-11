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В Лачыне обеспечена деятельность ряда госучреждений

В Лачыне обеспечена деятельность ряда госучреждений В Лачыне начали функционировать административные здания прокуратуры, Службы государственной безопасности, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи" и других структур.
Внутренняя политика
11 июля 2024 г. 15:12
В Лачыне обеспечена деятельность ряда госучреждений

В Лачыне начали функционировать административные здания прокуратуры, Службы государственной безопасности, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи" и других структур.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал журналистам сотрудник специального представительства президента в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

Он отметил, что также обеспечено проживание сотрудников этих структур в Лачыне со своими семьями: "В Лачыне в ближайшее время откроются Агентство устойчивого, оперативного и социального обеспечения и Центр "ASAN Xidmət". При этом на очередном этапе предусматривается проведение строительных работ ускоренными темпами. Будет обеспечено переселение жителей до 2026 года в соответствии с поставленными целями".

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Версия на азербайджанском языке Laçında bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyəti təmin edilib, “ASAN Xidmət" və DOST Mərkəzinin fəaliyyəti nəzərdə tutulub

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