Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 18:48
В Лачыне готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы

Восстановительные работы в Лачыне последовательно продолжаются на основе Государственной программы.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов в своем комментарии журналистам.

По его словам, первый этап восстановительных работ в Лачыне завершен.

"Мы готовим планы восстановления на основе Государственной программы на 2027-2030 годы. В соответствии с этим, на территории Лачынского района предусмотрено строительство более 20 новых населенных пунктов", - отметил Мамедов.

Версия на английском языке Reconstruction plans in Lachin under preparation based on 2027–2030 State Program
Версия на азербайджанском языке Laçında 2027-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı əsasında bərpa planları hazırlanır

