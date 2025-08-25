В Лачыне 26 августа состоится очередное празднование Дня города

В Лачыне 26 августа в третий раз состоится празднование Дня города.

В Лачыне 26 августа 2025 года состоится празднование Дня города.

Как сообщает Report, мероприятие организуется Министерством культуры Азербайджана, специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе при поддержке ООО "Бакинская служба благоустройства".

В торжествах примут участие вернувшиеся на родные земли жители, официальные лица, деятели культуры и другие гости. Для участников будет представлена обширная концертная программа с выступлением известных мастеров искусств и художественных коллективов Азербайджана.

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, в 2025 году Лачын определен "Культурной столицей СНГ", в связи с чем этот год имеет большое значение для города.

День города в Лачыне проходит третий год подряд после освобождения из-под оккупации. В рамках мероприятия, которое будет проводиться с 25 по 29 августа, состоятся "Молодежный лагерь стран СНГ" и "Международные дни кино стран СНГ". Организаторами мероприятий выступают Министерство культуры, Молодежный фонд, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ и Национальный совет молодежных организаций Азербайджанской Республики.

В молодежном лагере принимают участие представители Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В рамках "Международных дней кино стран СНГ" запланированы показы фильмов каждой страны-участницы с субтитрами на азербайджанском языке.

Международные проекты, реализуемые в Лачыне, будут способствовать укреплению взаимодействия молодежи стран СНГ, развитию межкультурного диалога и формированию новых творческих инициатив.