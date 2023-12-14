В Лачын возвращаются еще 86 бывших вынужденных переселенцев

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 86 жителей Лачына.

Еще 86 лачынцев, проживавших в Баку, отправились сегодня в родной город.

Как сообщает Report , на данном этапе обеспечено возвращение 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Благодаря победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Лачына выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

06:00

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 86 жителей Лачына.

Как сообщает Report , на данном этапе будет обеспечено возвращение 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправится из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.