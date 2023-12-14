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В Лачын возвращаются еще 86 бывших вынужденных переселенцев

В Лачын возвращаются еще 86 бывших вынужденных переселенцев Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 86 жителей Лачына.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 06:30
В Лачын возвращаются еще 86 бывших вынужденных переселенцев

Еще 86 лачынцев, проживавших в Баку, отправились сегодня в родной город.

Как сообщает Report, на данном этапе обеспечено возвращение 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Благодаря победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Лачына выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

06:00

Сегодня из Баку в родной город отправятся еще 86 жителей Лачына.

Как сообщает Report, на данном этапе будет обеспечено возвращение 20 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправится из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

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