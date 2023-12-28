О нас

В Лачын возвращаются еще 80 бывших вынужденных переселенцев

В Лачын возвращаются еще 80 бывших вынужденных переселенцев Еще 80 лачынцев, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшеронском и Бардинском районах, отправились сегодня в родной город.
Внутренняя политика
28 декабря 2023 г. 06:42
В Лачын возвращаются еще 80 бывших вынужденных переселенцев

Еще 80 лачынцев, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшеронском и Бардинском районах, отправились сегодня в родной город.

Как сообщает Report, на данном этапе обеспечено возвращение 25 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Благодаря победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Лачына выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что к настоящему времени обеспечено возвращение в город Лачын 408 семьей или 1 555 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola düşüb

Другие новости из категории

Житель Лачына: Пришел конец 31-летней тоске по родному дому
Житель Лачына: Пришел конец 31-летней тоске по родному дому
28 декабря 2023 г. 07:16
Бывшая вынужденная переселенка из Лачына: Президент Ильхам Алиев вернул нас на родную землю
Бывшая вынужденная переселенка из Лачына: Президент Ильхам Алиев вернул нас на родную землю
28 декабря 2023 г. 06:55
Состоялась презентация книги Гейдар Алиев. История 100 фактов
ФотоСостоялась презентация книги "Гейдар Алиев. История 100 фактов"
27 декабря 2023 г. 20:40
Раимкулова: Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира
Раимкулова: Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира
27 декабря 2023 г. 19:29
Фонд тюркской культуры и наследия организовал прием по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
ФотоФонд тюркской культуры и наследия организовал прием по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
27 декабря 2023 г. 19:10
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
МВД: По вопросам регистрации следует обращаться в ASAN xidmət
МВД: По вопросам регистрации следует обращаться в ASAN xidmət
27 декабря 2023 г. 13:37
МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни
МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни
27 декабря 2023 г. 12:59
На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам
На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам
27 декабря 2023 г. 12:46
Организация ветеранов поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
ФотоОрганизация ветеранов поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
27 декабря 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi