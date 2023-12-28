В Лачын возвращаются еще 80 бывших вынужденных переселенцев

Еще 80 лачынцев, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшеронском и Бардинском районах, отправились сегодня в родной город.

Еще 80 лачынцев, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшеронском и Бардинском районах, отправились сегодня в родной город.

Как сообщает Report , на данном этапе обеспечено возвращение 25 семей бывших вынужденных переселенцев.

Очередной миграционный караван отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Благодаря победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Лачына выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что к настоящему времени обеспечено возвращение в город Лачын 408 семьей или 1 555 человек.