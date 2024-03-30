В Лачын и село Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами сегодня отправился в Лачын и село Забух района.

Очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами сегодня отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Лачын и село Забух.

Как передает Report , на данном этапе в город возвращаются 68 человек в составе 21 семьи, а в Забух - 11 человек в составе четырех семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что число вернувшихся в город Лачын возросло до 1 773 человек (472 семьи), при этом в Забухе обеспечено постоянное проживание 215 семей (819 человек).