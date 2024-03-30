О нас

В Лачын и село Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Лачын и село Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев Очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами сегодня отправился в Лачын и село Забух района.
Внутренняя политика
30 марта 2024 г. 06:30
В Лачын и село Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами сегодня отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Лачын и село Забух.

Как передает Report, на данном этапе в город возвращаются 68 человек в составе 21 семьи, а в Забух - 11 человек в составе четырех семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что число вернувшихся в город Лачын возросло до 1 773 человек (472 семьи), при этом в Забухе обеспечено постоянное проживание 215 семей (819 человек).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhəri və Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi