В Лачын и село Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами сегодня отправился из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Лачын и село Забух.
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В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.
Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.
Отметим, что число вернувшихся в город Лачын возросло до 1 773 человек (472 семьи), при этом в Забухе обеспечено постоянное проживание 215 семей (819 человек).