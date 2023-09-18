В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести

В генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности идентифицированы личности 13 человек.

В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, идентифицированы личности 13 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев во время выступления на международной конференции ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести“.

Глава службы отметил, что создание в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева генетической лаборатории в составе Главного военно-медицинского управления СГБ и оснащение ее самым современным оборудованием является еще одним подтверждением того, какое большое значение. глава нашего государства придает этой сфере