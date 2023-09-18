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В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести

В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести В генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности идентифицированы личности 13 человек.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 11:45
В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести

В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, идентифицированы личности 13 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев во время выступления на международной конференции ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести“.

Глава службы отметил, что создание в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева генетической лаборатории в составе Главного военно-медицинского управления СГБ и оснащение ее самым современным оборудованием является еще одним подтверждением того, какое большое значение. глава нашего государства придает этой сфере

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Версия на азербайджанском языке DTX-də yaradılan genetik laboratoriyanın itkinlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində gördüyü işlər açıqlanıb

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