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В Кюрдамире состоялось открытие улицы и родника шехида Ислама Дуньямалыева

В Кюрдамире состоялось открытие улицы и родника шехида Ислама Дуньямалыева В Кюрдамире прошла церемония памяти шехида Ислама Теймур оглу Дуньямалыева, погибшего в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии в сентябре 2023 года.
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 15:32
В Кюрдамире состоялось открытие улицы и родника шехида Ислама Дуньямалыева

В Кюрдамире прошла церемония памяти шехида Ислама Теймур оглу Дуньямалыева, погибшего в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии в сентябре 2023 года.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в рамках церемонии состоялось открытие улицы, названной в честь шехида, и родника, построенного в его память.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители исполнительной власти Кюрдамирского района, ветераны, жители села, представители общественности и др.

Отметим, что Ислам Теймур оглу Дуньямалыев родился в 2004 году в селе Мурадхан Кюрдамирского района. В 2022 году поступил на действительную военную службу. В ходе успешной локальной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Дуньямалыев стал шехидом в селе Сырхавенд Агдамского района.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 ноября 2023 года, Ислам Дуньямалыев был посмертно награжден орденом “За службу Родине” 3-й степени и медалью “За Родину”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə şəhid İslam Dünyamalıyevin adına küçə və bulağın açılışı olub

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