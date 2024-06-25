В Кюрдамире состоялось открытие улицы и родника шехида Ислама Дуньямалыева

В Кюрдамире прошла церемония памяти шехида Ислама Теймур оглу Дуньямалыева, погибшего в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии в сентябре 2023 года.

В Кюрдамире прошла церемония памяти шехида Ислама Теймур оглу Дуньямалыева, погибшего в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии в сентябре 2023 года.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в рамках церемонии состоялось открытие улицы, названной в честь шехида, и родника, построенного в его память.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители исполнительной власти Кюрдамирского района, ветераны, жители села, представители общественности и др.

Отметим, что Ислам Теймур оглу Дуньямалыев родился в 2004 году в селе Мурадхан Кюрдамирского района. В 2022 году поступил на действительную военную службу. В ходе успешной локальной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, Дуньямалыев стал шехидом в селе Сырхавенд Агдамского района.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 ноября 2023 года, Ислам Дуньямалыев был посмертно награжден орденом “За службу Родине” 3-й степени и медалью “За Родину”.