В Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" в Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" в Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в конференции приняли участие сотрудники Кюрдамирской, Уджарской и Зардабской районных прокуратур, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и представители городской общественности.

Участники конференции сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому перед Центром Гейдара Алиева в Кюрдамире, почтили его память. Затем они посетили музей в Центре Гейдара Алиева, посвященный жизни и деятельности великого лидера.

В завершение конференции был показан видеоролик, повествующий о жизни и деятельности Гейдара Алиева.