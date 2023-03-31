О нас

В Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева В связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" в Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 15:43
В Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" в Кюрдамире прошла конференция, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в конференции приняли участие сотрудники Кюрдамирской, Уджарской и Зардабской районных прокуратур, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и представители городской общественности.

Участники конференции сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому перед Центром Гейдара Алиева в Кюрдамире, почтили его память. Затем они посетили музей в Центре Гейдара Алиева, посвященный жизни и деятельности великого лидера.

В завершение конференции был показан видеоролик, повествующий о жизни и деятельности Гейдара Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan konfrans keçirilib

Самое читаемое

Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
27 марта 2023 г. 11:25
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi