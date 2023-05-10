В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Кюрдамире состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители общественности района.

В Кюрдамире состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители общественности района.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в ходе мероприятия глава исполнительной власти района Эльхан Ибрагимов, руководители правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций, представители общественности района посетили парк имени Гейдара Алиева, возложили цветы к памятнику великому лидеру и почтили его память.

На мероприятии с докладом выступил глава исполнительной власти района Эльхан Ибрагимов, а затем был показан документальный фильм “Человек века” о жизни и политическом пути общенационального лидера Гейдара Алиева.

В завершение был организован праздничный концерт.