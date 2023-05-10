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В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева В Кюрдамире состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители общественности района.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 18:36
В Кюрдамире отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Кюрдамире состоялось мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие представители общественности района.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в ходе мероприятия глава исполнительной власти района Эльхан Ибрагимов, руководители правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций, представители общественности района посетили парк имени Гейдара Алиева, возложили цветы к памятнику великому лидеру и почтили его память.

На мероприятии с докладом выступил глава исполнительной власти района Эльхан Ибрагимов, а затем был показан документальный фильм “Человек века” о жизни и политическом пути общенационального лидера Гейдара Алиева.

В завершение был организован праздничный концерт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd edilib

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